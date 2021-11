Creuse: les primo-délinquants vont financer les associations d'aides aux victimes

les primo-délinquants auteurs d'escroqueries, d'insultes ou encore de remarques sexistes par exemple, vont à présent avoir le choix, payer une amende au Trésor public ou contribuer au financement des actions d'association d'aide aux victimes. Dans les cas les moins graves, cette contribution servira de seule sanction, et exonèrera le malfaiteur de poursuite pénal. Le tribunal judiciaire de Guéret a signé ce lundi une convention en ce sens avec l'association Aravic France Victimes 23 pour la mise en place d'une contribution citoyenne pour les primo-délinquants auteurs de délits mineurs.

Le montant de la contribution peut aller de 100 euros à 3.000 euros et concerne les contraventions de catégorie cinq, et certains délits mineurs. Au-delà du financement, le second objectif est aussi de sensibiliser le primo-délinquant aux conséquences de ses agissements sur sa vie et surtout sur celle de la victime.

En Creuse, les sommes récoltées chaque année seront injectées aux budget de l'association Aravic France victimes 23 et permettront de financer les actions d'accompagnement, d'informations et de sensibilisations auprès des victimes et des auteurs.