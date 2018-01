Une quinzaine de surveillants pénitentiaires ont bloqué l'entrée de la maison d'arrêt de Guéret ce lundi matin. Cette action s'inscrit dans le mouvement national de colère des agents, après plusieurs agressions. Dans la Creuse, les surveillants dénoncent la violence et la politique de la direction.

Des palettes et des pneus amassés devant la porte, une quinzaine de surveillants pénitentiaires ont manifesté ce lundi matin devant la maison d'arrêt de Guéret. Les entrées et les sorties ont été bloquées jusqu'aux alentours de midi.

Les surveillants dénoncent les agissements de la direction

Les extractions ont donc été impossibles, tout comme l'entrée des professeurs de français ou d'anglais, qui donnent des cours aux détenus. Trois surveillants étaient quand même présents à l'intérieur de la prison pour assurer un service minimum.

#prison une quinzaine de surveillants bloquent l'entrée de la maison d'arrêt de #Guéret contre les agressions et la politique de leur direction pic.twitter.com/ntbXU8Wr8r — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 22, 2018

Samedi dernier, un surveillant a reçu un coup de poing au visage. Il a été agressé par un jeune détenu, non radicalisé mais très énervé. Pour le syndicat Force Ouvrière, "même à Guéret, même dans une prison d'ordinaire calme, la violence monte".

Surtout que selon les surveillants, la nouvelle gestion de la prison, instaurée par le directeur arrivé en juillet dernier, n'arrange rien. Force Ouvrière parle même d'une "dictature" du directeur. "Il a décidé lui-même des nouveaux horaires, explique Jean Pausé, le secrétaire local du Syndicat Pénitentiaire des Surveillants. On envoie des mails pour dire que ce n'est pas bon mais il ne nous écoute pas."

Le chef d'établissement nous dit que c'est comme ça et on a juste à nous taire" - Amélie, agent pénitentiaire

Amélie, surveillante depuis quatorze ans, le reconnaît, il y avait des choses à changer dans l'organisation de la maison d'arrêt. Mais selon elle, les décisions du directeur engendre des tensions. "Par exemple, avant, si un détenu nous demandait un pantalon, on pouvait s'en charger, souligne Amélie. Désormais, les détenus sont obligés d'écrire et ça peut prendre plusieurs jours." Et pour elle, cela créé de la frustration.

A la ministre de la justice, les surveillants de Guéret demandent surtout davantage de moyens pour l'aménagement de la prison, pour obtenir plus de matériel.