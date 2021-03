Creuse : mystérieuse disparition de la croix de Ladapeyre, le voleur recherché

A l'entrée du village de La Trimouille à Ladapeyre en Creuse, le rocher se sent bien seul. La croix en pierre qui l'ornait a disparu le week-end du 20 et 21 mars. Haute de quarante centimètres de haut, taillée dans un bloc de granit, c'est une des "croix de Crozant" qu'on trouve à la croisée des chemins, typique du patrimoine local. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Personne n'a rien vu

Une croix typique et unique dans la commune

La mairie lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le voleur et le convaincre de ramener la précieuse croix. "Personne n'a rien vu, malheureusement. C'était la seule de ce type de la commune. Je l'ai toujours connue, les anciens aussi, c'est dommage de s'attaquer au patrimoine", déplore Emmanuel Bernard, premier adjoint et président de l'association "Ladapeyre, histoire, culture et patrimoine".

Cette croix date du Moyen-Âge, probablement du XII ou XIIIe siècle. "Les gendarmes sont prévenus, donc si le voleur souhaite la revendre, ça va être compliqué", prévient Emmanuel Bernard.