Creuse: pénalement irresponsable après avoir tiré sur des gendarmes

Creuse, France

Crispée, Sandrine s'avance à la barre et d'entrée s'excuse profondément. "Je suis bouleversée. Je ne me reconnais pas. Ce jour-là j'étais possédée par quelqu'un au-dessus de moi." Ce matin du 30 mars 2019, dès le réveil, Sandrine appelle son ancien centre de formation pour lui dire qu'elle vient de perdre toute sa famille et qu'elle ne pourra pas venir. Toujours "possédée", elle sort de chez elle avec en main, ce qu'elle ne fait jamais, son pistolet d'alarme (un pistolet qu'elle a acheté après qu'un homme soit venu l'importuner chez elle). Elle retourne dans le jardin de son voisin, qui comme la veille, lui demande de partir. Cette fois elle refuse et menace avec son arme. Le voisin se sauve et appelle les gendarmes. Les trois voitures de patrouille la retrouvent très vite et la cernent. Au moment de son interpellation, elle ressort le pistolet et tire à 5 reprises. Deux fonctionnaires vont même riposter (ils seront placés en garde à vue pour avoir utilisé leur arme de service).

La tireuse vide son chargeur avant d'être neutralisée par un gendarme qui s'est couché sur elle. Les gendarmes ont eu très peur avant de se rendre compte qu'il s'agissait de balles à blanc, mais son pistolet d'alarme ressemblait à s'y méprendre à un colt 911. Incapable d'être placée en garde à vue, la tireuse est directement placée en hôpital psychiatrique où elle restera durant trois semaines. Elle est soignée pour des troubles psychotiques depuis 15 bonnes années. Elle avait décidé d'arrêter son traitement très fort et de tester à la place la médecine douce. Depuis les injections effectuées par une infirmière ont repris et elle va mieux.

Le tribunal devait choisir entre une première expertise effectuée au moment des faits et qui évoquait une abolition de son comportement (pénalement irresponsable) ou bien une autre expertise 6 mois plus tard qui parlait d'une simple altération du comportement et donc punissable. Le tribunal correctionnel a finalement penché pour la première option.

Deux affaires de violence conjugale

Durant cette même audience, deux affaires de violences conjugales sur fond d'alcool très excessif ont également été jugées.

Un aubussonnais de 38 ans écope de 6 mois de prison ferme et de 6 autres avec sursis pour violence sur son épouse. C'est la fille du couple âgée de 14 ans et réfugiée dans sa chambre qui a prévenu les gendarmes et sans doute permis d'éviter le pire. L'homme est désormais interdit de séjour en Creuse.

Pour avoir tiré les cheveux, distribué des claques et serré le coup de l'une de ses compagnes, un habitant de Saint Yrieix les bois âgé de 61 ans écope de 6 mois de prison avec sursis. Sa victime a demandé au tribunal de ne pas l'interdire de la voir à nouveau.