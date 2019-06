Creuse : plus de 50 excès de vitesse pendant le weekend de l'Ascension

De nombreux contrôles routiers ont été organisés sur les routes creusoises pendant le weekend de l'Ascension et pendant celui de la Pentecôte. Les forces de l'ordre nous livrent leur bilan: plus de 90 infractions ont été relevées.

Département Creuse, France

Les forces de l'ordre ont effectué beaucoup de contrôles sur les routes creusoises au cours des weekends de l'Ascension (1-2 juin) et de la Pentecôte (8-9 juin). Sur l'ensemble des véhicules contrôlés lors du weekend de l’Ascension, 66 infractions ont été relevées, et 26 lors du weekend de la Pentecôte.

Surtout des excès de vitesse

La plupart de ces infractions étaient des excès de vitesse. Sur le weekend de l'ascension, les gendarmes en ont relevé 51, dont 8 étaient entre 40 et 50 km/h et 2 à plus de 50 km/h.

Sur celui de la Pentecôte, ils ont constaté 18 excès de vitesse, dont 2 étaient entre 40 et 50 km/h et là encore, 2 à plus de 50 km/h.

Alcool, téléphone au volant, stupéfiants...

De nombreux autres types d'infractions ont été constatées. Sur les deux weekends, huit conducteurs ont été interpellés alors qu'ils avaient consommé de l'alcool. Six chauffeurs étaient en train d'utiliser leur téléphone au volant. Quatre autres conduisaient après avoir usé de stupéfiants.

Il y a aussi eu un défaut de permis de conduire, une personne qui a refusé d'obtempérer et trois refus de priorité.

Il n'y a eu aucun accident ayant entraîné des blessés sur cette période en Creuse .