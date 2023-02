Creuse : quatre personnes interpellées dans une déchetterie à Genouillac

C'est le système de vidéo-surveillance qui leur a mis la puce à l'oreille. Les gendarmes creusois sont intervenus dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février à la déchetterie de Genouillac. Sur place, les agents ont intercepté et interpellé quatre personnes, originaires de Montluçon.

Vol de cuivre et de métaux

Les quatre interpellés étaient en train de cambrioler le contenu du local où sont entreposés les objets en ressourcerie, ceux qui peuvent être recyclés. On y retrouve notamment de la ferraille, des déchets électroniques avec des métaux précieux, des câbles de cuivre qui peuvent ensuite se revendre très cher.

Les vols en déchetterie sont très fréquents. Et d'autant plus à Genouillac, où le site est isolé et loin de toute activité la nuit. La déchetterie de la commune a déjà été la cible de deux cambriolages, la semaine précédant l'interpellation des quatre individus.