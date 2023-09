Creuse : six suspects arrêtés pour le cambriolage violent de Faux-la-Montagne

L'enquête aura duré à peine un mois. Les gendarmes de la Creuse viennent d'arrêter les auteurs présumés d'un cambriolage commis le 20 août à Faux-la-Montagne. Ce soir là, plusieurs personnes dont une porte une cagoule et des gants frappent à la porte d'un homme de 69 ans qui vit seul. Une fois à l’intérieur, le vieil homme est plaqué au sol et les cambrioleurs fouillent sa maison. Ils repartiront avec une importante somme d'argent qui était caché dans une boite de biscuits et dans une mallette.

Six personnes en garde à vue

L'enquête a permis de remonter jusqu'à six personnes toutes creusoises. Elles ont été arrêtées les 19 et 20 septembre 2023 à leurs domiciles à Aubusson, Ahun et Lavaveix-les-Mines. Lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi trois véhicules et des articles de luxe. Placées en garde à vue, ces hommes comparaitront ce jeudi 21 septembre devant le tribunal correctionnel de Guéret.