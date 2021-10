Creuse : un appel à témoins pour retrouver un sexagénaire

Les gendarmes de la Creuse lancent un appel à témoins dans le but de retrouver un homme disparu sur la commune de Royère-de-Vassivière dans le sud du département. Ce sexagénaire est introuvable depuis le 18 ou le 19 octobre.

Un appel à témoins est lancé après une disparition inquiétante en Creuse. Les gendarmes recherchent un homme disparu entre le 18 et le 19 octobre sur la commune de Royère-de-Vassivière dans le sud du département. Alain Siegerth est âgé de 68 ans, a les cheveux courts et gris, les yeux marrons et mesure 1m83. Il pourrait être accompagné de son chien de race pincher. Si vous avez des informations qui pourraient permettre de le retrouver, vous pouvez contacter la gendarmerie au 17 ou au 112.

Un rassemblement est organisé à Royère-de-Vassivière pour le retrouver ce 20 octobre au matin. Toutes celles et ceux qui souhaitent participer aux recherches sont les bienvenus. Le rendez-vous est fixé à la gendarmerie de Royère-de-Vassivière.