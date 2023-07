Creuse : un bénévole du festival El Castle violemment agressé par trois personnes à Bourganeuf

"Je dois la vie à un gamin de 12 ans qui a appelé les secours" raconte le bénévole qui a été agressé par trois personnes, à Bourganeuf, en Creuse. Samedi 22 juin, au deuxième jour du festival El Castle, trois hommes lui sont tombés dessus, sans raison apparente. alors qu'il regagnait son véhicule. Le bénévole a été roué de coups et frappé avec des pavés qui venaient d’être arrachés de la rue des Fossés du Billadour. Il s'en sort avec des vertèbres et le bassin déplacés, sans compter les multiples ecchymoses et autres cocards. Le bénévole a porté plainte tout comme les organisateurs du festival.

La colère des organisateurs

Le festival El Castle a attiré 1.400 personnes en l'espace de deux jours, mais il y a peu de chance que Bourganeuf accueille la deuxième édition. "Nous avons été débordés" expliquent les organisateurs, car la décision a été prise d'ouvrir l’intégralité de la place de l’hôtel de ville. Dès lors, les agents de sécurité présents sur le site et les bénévoles ne pouvaient plus filtrer les festivaliers. "Je suis arrivé trois minutes après l'agression, notre bénévole était à terre, avec des ecchymoses, incapable de s'exprimer. Je suis atterré, écœuré. On a pas choisi la Creuse pour vivre ce genre de choses", raconte Thomas Ben Itah le président de l'association Indemind, à l'origine du festival. Selon les organisateurs, il y aurait eu deux autres agressions durant le festival. Mais les assaillants ont été mis en fuite.