Creuse : un énième vol de câbles téléphoniques à Lourdoueix-Saint-Pierre, le dixième en deux ans

C'est la dixième fois en plus de deux ans. L'affaire se répète à Lourdoueix-Saint-Pierre, et elle ne fait sourire personne. Une fois de plus, des câbles téléphoniques ont été sectionnés sur la commune, cette fois sur près de 150 mètres, et toujours sur la même route, la départementale 6, celle qui relie Aigurande dans l'Indre à Bonnat en Creuse.

Un vol en pleine nuit

Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 février. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la Creuse. Les câbles téléphoniques sectionnés regorgent de cuivre, un matériau très prisé et revendu à très bon prix au marché noir, ce qui peut expliquer cette recrudescence des vols, toujours avec le même mode opératoire.

Quant aux riverains, c'est aussi la même histoire qui se répète. Des habitants du village des Signolles et des alentours, au plus près de la départementale 6, se retrouvent de nouveau privés de téléphone fixe et de réseau internet à la maison pour une durée indéterminée.

Le problème est pris très au sérieux par les autorités. Invitée de France Bleu Creuse en janvier 2023 , la cheffe d'escadron Sandrine Castanier l'assure, les patrouilles de gendarmes sont fréquentes dans le secteur. Un protocole d'accord a aussi été signé avec l'opérateur Orange, avec une alarme en cas de problème sur le réseau départemental.