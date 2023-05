Creuse : un habitant de Lavaveix-les-Mines condamné pour dépôt sauvage d'ordures

Les affaires de dépôt sauvage d'ordures arrivent rarement jusqu'au tribunal. En général les enquêteurs ont du mal à trouver des preuves pour incriminer les auteurs. Ce mardi 16 mai un habitant de Lavaveix-les-Mines a pourtant comparu devant le tribunal de police de Guéret. En août 2022 il a déversé différents déchets dans un chemin situé près du monument aux morts de la commune : des déchets verts issus de sa société d'élagage, de la ferraille, du béton, des produits ménagers, etc.

ⓘ Publicité

Des factures retrouvées dans les ordures

L'homme a pu être identifié car des factures à son nom ont été découvertes parmi les ordures. A l'audience, le trentenaire a reconnu les faits.

Une photo du dépôt sauvage dans le dossier judiciaire. © Radio France - Camille André

Vêtu d'une polaire orange fluo siglée au nom de son entreprise, l'homme s'exprime les mains posées sur les hanches, visiblement sûr de lui : "Avant je déposais les déchets de mon activité sur un terrain qui m'appartient, explique-t-il, mais la mairie a barré le chemin. Donc j'ai pris un camion-benne et je suis allé au monuments aux morts. Là-bas il y a un dépôt où tout le monde jette ses ordures". Le trentenaire ajoute même, catégorique : "Je vous préviens, je ne donnerai pas d'argent à Monsieur Fauconnet !" Monsieur Fauconnet est le maire de Lavaveix-les-Mines, dans cette affaire, la commune s'est portée partie civile.

Trop de dépôts sauvages à Lavaveix-les-Mines

L'élu déplore un vrai problème de propreté dans la commune, il estime qu'une poignée d'administrés alimentent des dépôts sauvages et aimerait une prise de conscience. Le conseil municipal envisage même d'investir dans des caméras pour identifier les auteurs. Au cours de l'audience, l'élagueur mis en cause n'a exprimé aucun regret d'avoir ainsi souillé la nature. Il assure simplement qu'il ne fait plus de dépôt sauvage et se rend dorénavant dans la déchetterie située à cinq km.

Il a écopé de 400 euros d'amende et doit aussi rembourser la commune pour les frais d'enlèvement de ses ordures (169 euros).