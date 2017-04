Creuse : un homme arrêté pour meurtre à Bord-Saint-Georges

Un homme d'une trentaine d'années a été tué d'un coup de fusil de chasse mercredi soir au lieu-dit Bornet sur la commune de Bord-Saint-Georges. Le suspect est aussi âgé d'une trentaine d'années, il a été arrêté jeudi matin par les gendarmes.

Il s'agirait d'une soirée entre voisins qui aurait mal tourné d'après le parquet. Tout serait parti d'une dispute au domicile de l'un des convives : un jeune homme intervient pour séparer les protagonistes et chasse l'un d'entre eux. Ce dernier quitte le hameau et rentre chez lui à quelques kilomètres où il récupère un fusil. Lorsqu'il revient tambouriner à la porte, il ne laisse aucune chance à celui qui l'avait mis dehors et tire à bout portant au moment où il ouvre la porte.

La victime a voulu s'interposer

Touché à l'abdomen, la victime succombe à ses blessures malgré l'arrivée rapide des pompiers et la mobilisation d'un hélicoptère du Samu qui a atterri sur le stade de football. L'auteur présumé du coup de feu a été arrêté à la première heure dès le lendemain à son domicile par les gendarme. Selon le maire, Jean-Baptiste Alanore, il n'a pas opposé de résistance et a été placé en garde à vue. La victime vivait avec sa compagne dans l'une des maisons du hameau de Bornet, "ils étaient venus s'installer l'été dernier, je les avais croisés quelques fois", regrette le maire.

Il s'agit du premier meurtre de l'année en Creuse. L'enquête est menée par la brigade de recherche départementale.