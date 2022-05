Creuse : un homme de 42 ans disparu depuis jeudi soir à Bussière Saint-Georges

La gendarmerie de la Creuse lance un appel à témoins. Un homme de 42 ans, Mickaël, a disparu depuis jeudi soir. Cette personne est originaire du Puy-de-Dôme mais était en visite dans sa famille, dans la commune de Bussière Saint-Georges, en Creuse. Sa famille qui, sans nouvelles de lui depuis jeudi, a informé les forces de l'ordre de cette disparition samedi après-midi.

Mickaël fait 1,83 mètres, il a une corpulence plutôt fine, il a les cheveux bruns et courts et les cheveux marrons. Au moment de sa disparition il portait un jean bleu foncé, un sweat bleu foncé, des baskets noires, et un sac de type cabas de course vert, avec des affaires de rechanges à l'intérieur. Il n'a pas de barbe, pas de montre, pas de bijoux et aucun tatouage.

Les forces de l'ordre ne trouvent pas de raisons apparentes à sa disparition. Il ne s'est pas disputé avec sa famille, il n'a pas de problèmes financiers, et il n'est pas connu de la police ni de la gendarmerie. Si vous avez la moindre information concernant cette disparition, contactez au plus vite la gendarmerie de la Creuse en composant le 17.

La gendarmerie de la Creuse organise donc des recherches dans les communes environnantes, avec des chiens. Elle travaille également en coopération avec les forces de l'ordre des départements alentours.