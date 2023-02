Creuse : un homme de 65 ans condamné pour agression sexuelle et détention illégale d'armes

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné ce jeudi 2 février à 18 mois de prison avec sursis un homme de 65 ans. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, d'usage de drogue et de détention illégale d'armes. L'affaire démarre en octobre 2022, à Saint-Quentin-la-Chabanne avec la plainte de son ex compagne qui depuis a quitté le département. Une enquête est ouverte et lors d'une perquisition les gendarmes vont découvrir cinq pieds de cannabis et des dizaines d'armes à feu en tout genre.

Un véritable arsenal

Placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête, l'homme a reconnu les faits. Mais à la barre du tribunal il raconte une histoire différente. Il parle de son ex compagne comme ''d'une manipulatrice" et reconnaît avoir voulu "l'humilier," pour se protéger de cette femme "que je ne reconnaissais pas". Pour les plants de cannabis, il évoque des douleurs liées à un AVC en 2012. Enfin, il explique être un tireur sportif pour justifier les dizaines d'armes retrouvées à son domicile, revolvers, pistolets, carabines, fusils à pompe, une grenade et plus de 7 000 munitions.

Pas de casier judiciaire

Ces explications n'ont pas convaincu la procureure qui les juge "flou". Elle requière deux ans de prison avec sursis. L'avocat de la défense dresse ensuite le portrait "d'un homme blessé, honteux et désemparé. Un homme qui a perdu ses moyens mais qui reste un honnête retraité".

Une version contestée par l'avocat de la victime qui parle d'un "cocktail explosif d'alcool, de drogue et d'armes en quantité impressionnante". Il ajoute : "le traumatisme et la culpabilité de ma cliente sont des éléments tristement classiques dans des dossiers de violence conjugale".

Le tribunal a condamné le Creusois à 18 mois de prison avec sursis, confiscation de toutes ses armes et interdiction d'en détenir à l'avenir.