Creuse : un homme soupçonné d'escroquerie dans une dizaine de villes devant le tribunal de Guéret

"La seule chose que l'on peut me reprocher, c'est de ne pas avoir vérifié mes comptes". A travers les écrans de télévision du tribunal de Guéret, un homme de 40 ans s'est défendu ce jeudi 5 octobre d'avoir escroqué des particuliers et des entreprises. L'homme de 40 ans, actuellement incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis pour des faits de vols, et jugé en visioconférence, est soupçonné d'escroquerie en récidive dans une dizaine de villes, notamment en ayant signé des chèques en bois, entre le 5 et le 30 août 2019.

Près de 36.000 euros qui ne seront jamais payés

C'est le dépôt de plainte d'un habitant de La Souterraine qui a permis de lancer l'enquête : le 19 août 2019, il vient de vendre une voiture à un quadragénaire, et découvre que le chèque de plus de 6.000 euros est refusé par la banque. Il se rend au commissariat, et prévient l'acheteur qu'il retirera sa plainte si la voiture lui est rendue. "Donc, au plus tard le 19 août, vous étiez au courant que vous étiez interdit bancaire ?" demande le président du tribunal au prévenu. L'auto-entrepreneur, qui vend des CD et DVD sur les marchés, foires, et salons, élude la question.

Il affirme qu'en sortant de prison le 5 août, sa femme lui avait assuré que tout était réglé. Même lorsque le président brandi l'accusé de réception de la lettre de la banque, il n'en démord pas.

L'instruction a mis au jour 18 chèques en bois émis par l'auto-entrepreneur entre le 5 et le 30 août 2019, dans une dizaine de villes. Des chèques aux montants variés : 84€ dans un restaurant de La Souterraine, plus de 16.000 dans un garage creusois... L'homme est aussi soupçonné d'avoir utilisé un compte professionnel sans capital pour obtenir un paiement différé chez But à Tulle et Limoges.

Au total, ce sont 35.941€ qui ne seront jamais payés.

Un homme déjà condamné 30 fois

"Le thèse du juge d'instruction, c'est que vous avez acheté de la marchandise avec des chèques provenant de comptes clôturés pour la revendre ensuite" précise le président. Le prévenu assure que tout ce qu'il a voulu payer avec ces chèques se trouve chez son ex-femme, qu'il accuse de manipulation, de mensonge. "Votre casier judiciaire prouve que vous n'êtes pas naïf" rétorque le président. L'homme a déjà 30 condamnations à son actif, principalement pour vols et arnaques.

La procureur de la République a requis 4 ans de prison ferme à son encontre.

Le tribunal rendra sa décision le 19 octobre prochain.