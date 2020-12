Creuse: un important trafic de drogue démantelé à Aubusson

C'est à n'en pas douter le principal trafic de drogue sur la ville d'Aubusson qui vient d'être démantelé. Tout est parti d'une rumeur publique qui n'a cessé d'enfler. Des riverains se plaignaient de réguliers va et viens et de bruits dans certaines artères de la ville. Le mot trafic était même prononcé ce qui a entraîné une enquête des gendarmes commencée au mois de juillet.

Un réseau bien structuré

Très vite, les enquêteurs ont pu établir que ce réseau achetait, consommait, mais également revendait à la fois de la résine de cannabis et de la cocaïne. Les approvisionnements se faisaient pour l'essentiel à Montluçon et Clermont-Ferrand. Incontestablement ce réseau regroupait des dealers en chef et des petites mains, tous consommateurs réguliers de stupéfiants. Des "nourrices" à savoir des caches étaient disséminées dans Aubusson afin d'éviter de garder trop de "marchandise" à la maison. Lundi 14 décembre, dès 6 heures du matin, les gendarmes interpellent 6 personnes à leur domicile respectif. Les perquisitions permettent de saisir 400 grammes de résine, 77 grammes d'herbe, 23 grammes de cocaïne et 4 000 euros en liquide.

Les peines encourues sont lourdes

Sur les 6 jeunes, âgés entre 20 et 30 ans, interpellés, 2 ont une simple convocation au tribunal, 2 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Quant aux deux derniers, sans doute les chefs, ils restent en détention provisoire jusqu'au procès prévu le 20 février 2021. Afin que les deux détenus ne puissent échanger entre eux, ils ont été incarcérés le premier à Vivonne près de Poitiers, le second à Angoulême. =Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison; cela peut même monter à 20 ans de réclusion pour les deux garçons qui sont en récidive légale et qui ont été libérés de leur précédente peine au mois d'août.