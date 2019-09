Creuse : un incendie détruit deux à trois hectares de sous-bois à Busseroles

Encore un incendie en Creuse ! Deux à trois hectares de sous-bois sont partis en fumée ce jeudi après-midi au lieu-dit Busserrolles, entre Azat-Chatenet et Montaigut-le-Blanc. Le feu est à présent sous contrôle mais pas encore éteint.

Le feu a mobilisé une trentaine d'hommes et 13 engins

Azat-Châtenet, France

Plus d'une trentaine de pompiers ont lutté contre un incendie ce jeudi après-midi entre Azat-Chatenet et Montaigut-le-Blanc, au lieu-dit Busserolles. Le feu s'est déclaré peu après 14 heures. Les flammes ont parcouru deux hectares de bois et un hectare de champ. L'incendie est à présent maitrisé mais pas encore éteint.

Les pompiers sont également intervenus ce jeudi après-midi à Reterre. Le feu a rapidement été circonscrit. Il a détruit un hectare et demi d'herbes sèches.