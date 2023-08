Creuse : un nouveau colonel à la tête de la gendarmerie

Les 300 gendarmes de la Creuse sont depuis ce 1er août sous le commandement du colonel Bruno Graffouillère. Un Corrézien (il est né et a grandi à Tulle), père de famille de 46 ans. Sur son CV, une multitude de diplômes : une licence en biochimie décrochée à Limoges, suivie d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse (une spécialisation en management des ressources humaines qui l'a conduit à travailler quelques mois à Singapour et en Angleterre), puis d'une préparation ENA . A sa sortie de Paris-Dauphine, il décide de se tourner vers le service public, l'administration, l'armée et intègre ainsi la gendarmerie en 2003.

De la Bretagne à Paris

Bruno Graffouillère ressort diplômé de l'Ecole des officiers de la gendarmerie en 2006 et va dès lors alterner les postes de commandements et à l'Etat major à Paris. Il passera ainsi quatre ans à la tête de la communauté de brigade à Plouzané dans le Finistère avant d'être affecté à la direction générale de la gendarmerie à Paris (au bureau de préparation budgétaire). Il profitera de ses années parisiennes pour obtenir un master de gestion publique. De 2015 à 2018, il est à nouveau en poste en Bretagne, cette fois commandant de la compagnie de Dinan.

Ces quatre dernières années, le colonel Graffouillère les a vécues à Paris, toujours à la préparation et gestion du budget de la gendarmerie nationale. Il en était le chef de bureau depuis 2020.

Depuis ce 1er août et pour les trois prochaines années, le colonel Bruno Graffouillère est donc à la tête des 300 gendarmes creusois (affectés sur 25 casernes dans tout le département). Avec pour priorités actuelles : " une forte présence sur la voie publique, la lutte contre les violences intrafamiliales, la lutte contre les cambriolages d'ailleurs nombreux cet été précise-t-il. Une attention particulière portée aussi sur les infractions liées à la protection de l'environnement et la cybercriminalité ".

Et pour l'anecdote, en tant que Corrézien et fan de rugby, le colonel Graffouillère supporte de longue date le CABC, en Pro D2 cette saison.