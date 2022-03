Creuse : un nouveau trafic de drogues démantelé dans le centre de Guéret

La police de la Creuse a démantelé un trafic de stupéfiants dans le centre de Guéret cette semaine du 25 mars. Plus de 300 grammes de résine de cannabis et quelques dizaines d'euros ont été saisis. C'est le troisième trafic découvert en un mois et demi dans la ville-préfecture.

Les policiers de Guéret viennent de démanteler un petit trafic de stupéfiants. Lundi 21 mars, c'est en faisant des contrôles d'identité qu'ils ont repéré deux consommateurs. Les enquêteurs ont ensuite remonté les fils et découvert un petit point de deal dans le centre-ville. En faisant des perquisitions chez les suspects, ils ont découvert plus de 300 grammes de résine de cannabis et quelques dizaines d'euros.

Cinq interpellations et deux condamnations

En tout cinq personnes ont été interpellées. Deux d'entre elles ont été condamnées dans la foulée pour trafic. Un homme écope de six mois de prison ferme et d'une obligation de se soigner. Une femme est aussi condamnée à huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, de travaux d'intérêt général et d'une obligation de soins.

Une troisième personne sera jugée en novembre. Les deux usagers s'en tirent avec un rappel à la loi.

C'est le troisième trafic démantelé à Guéret en l'espace d'un mois et demi. Fin février, les enquêteurs avaient découvert 500 grammes de résine de cannabis et plusieurs centaines d'euros dans l'appartement d'un jeune Guérétois de 25 ans. Il a aussi été condamné.