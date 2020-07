Creuse : un quadragénaire devant la justice, pour des violences sur sa femme et ses filles

Aubusson, France

Un Creusois sera convoqué devant le tribunal en novembre. Il est soupçonné d'avoir commis des violences régulières sur sa compagne et ses deux filles. Les faits auraient commencé en 2014, dans l'arrondissement d'Aubusson et se seraient répétés durant six ans.