Creuse : Un Ukrainien condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Un homme de 46 ans, arrivé d'Ukraine avec sa famille il y a un peu plus d'un an, a été condamné à six mois de prison avec sursis, lundi 25 septembre, par le tribunal de Guéret. Cet Ukrainien a été reconnu coupable de violences conjugales sur son épouse, pour des faits qui ont eu lieu samedi 23 septembre, sur un parking de La Souterraine. Passablement éméché, l'homme a voulu récupérer sa voiture, mais son épouse, voyant son état, l'en a empêché. Il a alors cassé la vitre du véhicule, arguant qu'il voulait récupérer des affaires dedans, et il a asséné une gifle à son épouse. Selon certains témoins, il lui aurait aussi infligé un coup de poing dans le ventre, avant d'être maîtrisé puis arrêté par les gendarmes. Ce n'est pas la première fois que les militaires croisent la route de cet homme. L'été passé, ils avaient déjà été appelés pour des faits de violences conjugales, mais l'Ukrainien avait finalement été relaxé.

ⓘ Publicité