Creuse : un vétérinaire et des négociants en bétail face à la justice pour faux et tromperies

Une vingtaine de victimes, agriculteurs et vétérinaires, autant de parties civiles, quatre prévenus (dont une société), trois avocats de la défense... C'est une affaire un peu hors normes pour la Creuse, et qui, si le scénario s'était écrit autrement, aurait pu avoir des conséquences nationales. Un vétérinaire, un couple de négociants, et la société d'export de bétail de ce couple, ont comparu, jeudi 7 septembre, pour plusieurs infractions. Entre 2015 et 2019, ils auraient exporté des bêtes à l'étranger, en ayant fait ET fourni de fausses attestations de désinsectisation et de faux certificats de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine (maladie contagieuse qui peut affecter les capacités de reproduction des bêtes, notamment). Pire encore, les deux négociants et la société se sont fait passer pour des vétérinaires, en usurpant leur numéro professionnel sur les documents, et en créant de faux tampons. En tout, 1745 animaux sont concernés par ces faux certificats.

Les prévenus reconnaissent les faits

Les prévenus ont reconnu les faits. La mine grave, ils n'ont pas bronché, devant l'énoncé du président du tribunal, devant aussi les conversations téléphoniques interceptées par la justice, et qui les incriminent. Seule l'épouse a fendu l'armure, un instant, avec quelques sanglots. Des larmes qui ont laissé place à des ricanements, quand un éleveur qu'ils ont trompé, pas habitué à parler en public, est venu à la barre pour témoigner. "Ca vous fait rire, mais lui, certainement pas", a cinglé l'un des avocats des parties civiles. En privé, une avocate confesse qu'elle a augmenté ses demandes d'amendes face à cette attitude.

A la barre, les prévenus ont donc tout admis. Pour eux, falsifier c'était facile et rapide, c'était gagner du temps pour l'exportation des bêtes. Même si c'est hors-la-loi, ce n'est pas grave, car tout le monde fait pareil. Et puis en plus, il n'y a eu aucune conséquence puisqu'il n'y a pas eu d'épidémie à l'étranger. Les prévenus ont donc l'impression de payer pour les autres, eux qui, disent-ils, ne se sont pas enrichis avec ces pratiques. Ca n'a pas du tout convaincu les avocats des parties civiles, qui ont tous demandé des peines pécuniaires. Celui qui représentait l'ordre national des vétérinaires a notamment réclamé 25 000 euros d'amende en tout (dont 20 000 euros de dommages et intérêts), car selon lui, cette affaire jette l'opprobre sur la profession de vétérinaire d'une part, qu'à cause de ça on va avoir encore plus de difficultés à en recruter en Creuse d'autre part, et enfin, cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour notre filière bovine.

La défense ne veut pas de "boucs émissaires"

En face, la défense a critiqué des plaidoiries "à l'américaine", comprendre exagérées. Selon l'avocat des prévenus, la procédure, longue et importante (elle dure depuis 2017 - c'est-à-dire que les infractions ont continué après les premières alertes), et même "démesurée", sans preuve d'enrichissement des prévenus. "Il y a des grands absents : les acheteurs étrangers, qui ont gardé les animaux, les ont sans doute mangés, et personne n’a été malade, et ils l’auraient dit dans le cas contraire", estime l'avocat. Certes, dit-il, "ce n'est pas parce que tout le monde fait pareil que la pratique se justifie" mais "il faut juger aussi la gravité des faits". Et pour l'avocat, il y a des infractions, mais pas de preuve de gravité. "Il ne faudrait pas faire des prévenus des boucs émissaires", conclut-il

La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue le 5 octobre.