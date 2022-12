Creuse : une étudiante victime d'un faux SMS au colis livré

Il n'y a pas de trêve des confiseurs pour les escrocs ! Une Creusoise de 18 ans vient d'en faire l'amère expérience. Après avoir envoyé un colis, Sarah reçoit un SMS lui demandant de payer un peu plus pour qu'il arrive à destination. La jeune fille ne méfie pas. Elle clique sur le lien et se retrouve sur un site où elle donne son numéro de carte de crédit. Quelques jours plus tard, l'arnaque entre dans sa seconde phase. Sarah a un appel de son" banquier", qui lui explique "que des opérations frauduleuses sont en train de se faire sur sa carte bancaire", mais elle ne doit pas paniquer. Pour les bloquer, il lui suffit de valider une opération via son application bancaire. L'étudiante s'exécute et le piège se referme.

500 euros siphonnés

Sarah a fait confiance et elle a eu tort. Le SMS était un faux, et le banquier un escroc. En fait, en croyant protéger son compte, elle a permis à a son voleur de valider un achat de 500 euros avec sa carte bancaire. La jeune fille a porté plainte, Cette arnaque est l'une des plus répandues en cette fin d'année. Il ne faut jamais cliquer sur ces faux SMS. Et en cas de doute, il faut transférer ces SMS au 33700, un dispositif d'alerte développé par les opérateurs en lien avec le gouvernement.