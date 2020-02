Quatre facteurs mordus par des chiens en l'espace de deux semaines sur Guéret

Guéret, France

Une factrice de Guéret a été attaquée par un chien mercredi. Elle a été mordue au bras en essayant de se protéger. Le médecin l'a arrêtée une dizaine de jours. C'est la 4e fois en l'espace de deux semaines qu'un facteur est attaqué par un chien sur le secteur de Guéret. Les morsures de chiens sont la première cause d'accident pour les facteurs. Il y a eu 31 morsures en Limousin en 2019 dont 11 en Creuse et depuis le début de cette année, huit facteurs ont déjà été victimes de morsures sur le secteur de Brive et de Guéret.

2 000 facteurs mordus chaque année en France

La Poste demande aux propriétaires de chien de prendre des dispositions pour éviter ces accidents, en fermant le portail, en s'assurant que la boite au lettre ou la sonnette sont hors de portée du chien ou en attachant le chien lors du passage du facteur. Si rien n'est fait, la Poste peut suspendre la distribution du courrier.