Creuse : une longère prend feu à Saint-Dizier-Masbaraud

Les pompiers ont été appelés vers 2h du matin ce mardi 8 août pour une intervention à Saint-Dizier-Masbaraud, au lieu-dit le Montalescot. Une longère de près de 250 mètres carré, composée d'une maison et d'une grange, a pris feu dans la nuit. On ne connaît pas les causes précises de l'incendie.

La toiture partie en fumée

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour maitriser l'incendie. Il n'y avait personne à l'intérieur de la longère. En revanche, la toiture de l'habitation a entièrement brûlé.