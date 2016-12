Creuse : une voiture roule à contresens sur trois kilomètres sur la RN 145

Un véhicule a roulé sur trois kilomètres à contresens sur la RN 145 en direction de La Souterraine avant de percuter un autre véhicule arrivant en face.

Un peu avant 16 heures ce mercredi, les gendarmes ont reçu plusieurs appels leur signalant un véhicule à contresens. Il a fait trois kilomètres avant de venir percuter une voiture en face. Le choc a heureusement été léger.

L'accident s'est produit au niveau de l'Aire de l'Espérance entre Saint-Vaury et La Souterraine, dans le sens Est-Ouest. Le véhicule en cause est rentré par l'échangeur du trois et demi. Deux personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital de Guéret.

A 17 heures, le trafic est revenu à la normale.