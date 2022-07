Cri d'alarme au tribunal de Valence : "la situation est prise en compte" dit le ministère de la Justice

Le tribunal judiciaire de Valence n'est pas abandonné ! C'est en substance la réponse du ministère de la Justice au cri d'alarme lancé le 22 juin dernier. Le président du tribunal judiciaire, la procureure par intérim, la responsable de greffe et le bâtonnier dénonçaient d'une seule voix le grave manque d'effectifs et de moyens matériels au Palais de justice de Valence. Lundi 4 juillet, les élus de tous bords en visite au tribunal promettaient de relayer cet appel à l'aide. Ce battage médiatique n'a visiblement pas laissé insensible le ministre de la Justice.

Selon la porte-parole du ministère de la Justice qui nous a contactés ce jeudi, "la situation globale au tribunal judiciaire de Valence est bien prise en compte". Sur la question du manque d'effectifs, elle souligne que le tribunal a bénéficié de trois postes supplémentaires de greffe depuis 2021 et de la création d'un poste de substitut. "Les postes vacants seront comblés". Ainsi, le nouveau procureur de la République doit arriver en septembre.

Étude de faisabilité pour restructurer le Palais de justice

Pour le problème du Palais de justice lui-même, le ministère reconnait que les bureaux sont en mauvais état et que le bâtiment est devenu trop exigu avec l'augmentation de l'activité contentieuse. "La réflexion a été réactivée en 2022" avec une réunion le 22 mars dernier. Une étude de faisabilité est lancée. Avec deux objectifs : trouver rapidement des locaux supplémentaires. Et à plus long terme : évaluer si un déménagement est possible.

Par ailleurs, le comité hygiène et sécurité avait alerté le 13 juin dernier sur un danger grave et imminent en matière de sécurité incendie. Le ministère de la Justice tient à préciser que cela ne concerne pas l'ensemble du Palais de justice de Valence mais uniquement le service des scellés, c'est-à-dire les locaux des pièces à conviction. "Cette question de la sûreté est une priorité", précise encore le ministère.