Crime à Pontarlier : le suspect mis en examen pour assassinat et écroué

Besançon

L’homme suspecté d’avoir tué une septuagénaire, lundi en fin de matinée dans les toilettes d'un supermarché de Pontarlier, a été mis en examen ce mercredi pour "assassinat", à l'issue de ses 48 heures passées en garde à vue, dans les locaux du commissariat de Pontarlier puis de la police judiciaire à Besançon. Il a fait usage de son droit de garder le silence et n'a donc pas expliqué son geste, y compris devant le juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire.

Un lourd casier judiciaire

Âgé de 42 ans, l'homme est connu de la justice. Son casier judiciaire fait état de six condamnations entre 2003 et 2016, essentiellement pour des faits de vols et de vols avec violences. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à sept ans de prison ferme. Il venait de purger une peine de neuf ans de prison en Suisse pour deux affaires de vols avec arme. Il était sorti de prison le 8 avril dernier. Cet homme, originaire du sud de la France, a priori assez isolé, a certes un casier judiciaire lourd, mais rien ne laissait entrevoir le passage à un acte d'une telle gravité.

Le suspect rapidement identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance

L’autopsie a révélé que la victime avait subi une agression sauvage et "gratuite". Son corps présentait de multiples coups portés avec une arme tranchante, "probablement un couteau" a indiqué le vice-procureur de la République de Besançon. Mais l'arme n'a pas été retrouvée. Le suspect a été rapidement identifié grâce à des témoins et aux caméras de vidéosurveillance du centre commercial et du centre de sécurité urbaine de la Ville de Pontarlier. Les enquêteurs ont pu retracer son itinéraire. Ce lundi vers 10h30, l'homme a quitté son hôtel et s'est rendu à pied, à quelques mètres de là, au centre commercial. On le voit pénétrer dans les toilettes des femmes, à visage découvert. Quelques minutes après, la victime entre à son tour. Elle recevra plusieurs coups de couteau. Une fois l'agression terminée, le suspect est rentré à son hôtel, où il a été interpellé cinq heures après les faits.

Un crime de hasard", Christian Molé, vice-procureur de Besançon

En plus des témoignages et des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont découvert des objets matériels sur la scène de crime avec l'ADN du suspect. Ils ont également retrouvé du sang de la victime sur les vêtements qu'il portait. "Aucun élément à ce stade de l'enquête ne permet de dire que le meurtrier connaissait sa victime" affirme le vice-procureur de la République de Besançon. Il s'agit pour Christian Molé, d'"un crime de hasard".