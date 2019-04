Crime dans un supermarché de Pontarlier : un suspect en garde à vue

Besançon, France

Au cours d'un point-presse ce mardi à 11h, le vice-procureur de la république de Besançon, Christian Molé, a confirmé qu'un suspect avait été arrêté dès lundi après-midi et placé en garde-à-vue au commissariat de Pontarlier. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, sans lien de parenté avec la victime.

Le corps d'une femme a été retrouvé dans les toilettes de ce supermarché de Pontarlier (Doubs) ce lundi 15 avril 2019. © Radio France - Virginie Vandeville

Lundi, peu après 11h30, une alerte a été donnée dans un centre commercial de Pontarlier, suite à des bruits suspects. Le corps d'une femme de 69 ans a été découvert dans les toilettes du supermarché. Il portait plusieurs coups porté "par un objet tranchant, peut-être un couteau", a précisé Christian Molé. Les secours ont été prévenus et le décès de la victime a été constaté à 12h30. Immédiatement, le signalement d'une personne présente sur les lieux a été établi et "diffusé", ce qui a permis "de faire rapidement progresser l'enquête" et d'interpeller peu après 16h un homme d'une quarantaine d'années. Le suspect a été placé en garde-à-vue à Pontarlier.

Un homicide volontaire

Les investigations de la police scientifique et technique sont toujours en cours. Une autopsie du corps de la victime aura lieu ce mercredi. Mais selon le vice-procureur de la république de Besançon, "des éléments à charge sont déjà retenus à l'encontre du suspect" et on peut déjà dire qu'il s'agit d'un homicide volontaire.

