Crime des jardins de l'hôtel de ville à Rouen : une cinquième interpellation

Rouen, France

Depuis le meurtre d'un quadragénaire retrouvé nu et défiguré dans la nuit du 9 au 10 septembre dans les jardin de l'hôtel de ville de Rouen, les enquêteurs du SRPJ ont déjà procédé à cinq interpellations. Deux mineurs de 17 et 15 ans ont été mis en examen pour "homicide volontaire aggravé" et "vols avec violence" et écroués. Deux autres mineurs de 17 ans ont été relâchés, le dernier ce mercredi soir. Et depuis mercredi soir, un cinquième homme, âgé d'environ 20 ans est en garde à vue. Les hommes du SRPJ veulent sans doute aller vite après cette nuit de terreur en début de semaine dernière.

Entre 2h et 4h du matin, c'est un déferlement de violence. Le groupe s'en prend d'abord à un couple qu'il frappe pour dérober téléphone portable et argent. Un peu plus tard, c'est un homme seul que les adolescents dépouillent. La victime ne se défend pas, elle est pourtant sauvagement agressée par ces jeunes "sans limite" qui la laissent inconscient.

Déjà mis en cause la nuit de la fête de la musique

La nuit se termine dans les jardins de l'hôtel de ville par ce crime, odieux, ce quadragénaire battu à mort et laissé nu, une volonté d'humilier sans doute car l'autopsie n'a révélé aucune trace d'agression sexuelle. Le groupe n'en était pas à son coup d'essai, semble-t-il, il avait déjà été mis en cause la nuit de la fête de la musique. Là, ce sont des SDF qui avaient reçu les coups. L'enquête classée à l'époque a été rouverte.