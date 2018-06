Pourquoi Yann Marchand a t'il tué son épouse Céline aux Sorinières près de Nantes en 2015 ? Quel est le mobile du crime ? Huit jours de procès vont être nécessaires pour démêler le vrai du faux. Reste que ce lundi au premier jour du procès à Nantes devant la cour d'assises de Loire-Atlantique il a beaucoup été question d'infidélité, de mensonges et d'argent.

Yann Marchand reconnait beaucoup de choses : le meurtre de son épouse dans la chapelle au fond du parc dans la propriété familiale, ses infidélités en cascade, ses mensonges : "mentir fait partie de ma vie" dit 'il à l'audience, justifiant ainsi les deux mois pendant lesquels il fait croire à un départ volontaire de son épouse.

Il reconnait aussi avoir mal géré les biens hérités par la victime : il ne reste rien de l'argent des ventes de deux appartements en Corse, les livrets A des enfants ont été vidés et les comptes en banque sont déficitaires. Mais depuis son box Yann Marchand grand, costaud, athlétique, le crâne chauve - il continue de présenter aussi bien que le gendre idéal qu'il était en 2006- nie avoir anticipé son crime. Hors audience son avocate parle d'une dispute qui tourne mal. Sans aucune préméditation. Contrairement à ce que Yann Marchand avait dit lors de l'instruction.

Yann Marchand reconnait les faits de meurtre mais la préméditation il ne la reconnait plus. (Le meurtre) est lié à une dispute. Son véritable regret c'est d'avoir privé ses enfants de leur mère" - maître Stéphanie Salau

Les parties civiles n'y croient pas et se posent la question de la double vie et de l'appât du gain.

Il est quand même pas mal intéresser par l'argent et c'est quelqu'un dont on dit qu'il est coureur de jupons. Il nie la préméditation car c'est un facteur aggravant, on passe du meurtre à l'assassinat"- maître Patrick Le Tertre