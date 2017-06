Crime du Furan aux Assises de Saint-Étienne : « une mort dans des conditions abominables »

Quatre hommes jugés depuis jeudi 15 juin devant la cour d'assises de la Loire. Ils sont accusés du meurtre d'un homme de 36 ans en décembre 2013.

C'est ce que l'on avait appelé le crime du Furan. L'homme avait en effet été retrouvé le 29 décembre 2013 dans le quartier de la Rivière à Saint-Étienne rue Nicéphore Niépce. Le corps de la victime était près de la berge, sur une propriété qui dépend d'une usine désaffectée.

Vendredi le tribunal a examiné la personnalité des accusés, quatre hommes, eux aussi d'une trentaine d'années. Ils avaient tous des liens plus ou moins fort d'amitié avec la victime. Ils auraient été tous été mêlés à un trafic de stupéfiants.

Vendredi, lors de l'audience, la médecin légiste (qui était présente lors de la levée du corps et qui a procédé à toutes les expertises médico-légales) a également longuement été interrogée. Et la cour et les jurés ont pu se rendre compte que l'homme avait été "passé à tabac" selon les morts de l'experte.

Il y a une certitude. Ce garçon est mort dans des conditions abominables, il a été supplicié, rarement dans un dossier on a pu voir un nombre aussi important de coups. Maître Philippe Scrève - avocat de la famille de la victime.

Maître Philippe Scrève : une victime "suppliciée" Copier

Le procès va reprendre lundi 19 juin. Les témoins seront entendus à partir de mardi. Et les plaidoiries et le verdict sont attendus pour jeudi soir.