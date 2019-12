Crime : les tueurs en séries sont les loups-garous du XXIe siècle

Saint-Saturnin, France

C'est la dernière date de l'année pour "L'univers des tueurs en série", la tournée française de Stéphane Bourgoin. Et à chaque fois l'écrivain fait salle comble. "Les faits-divers ont toujours intéressé à toutes les époques et peut-être que le serial killer est l'équivalent de l'ogre, du loup-garou des comtes et légendes d'autrefois" explique l'écrivain. Dans la salle, le public est composé aux deux tiers de femmes. "D'abord parce qu'elles lisent plus, parce qu'elles s'intéressent plus et puis n'oublions pas que les victimes des tueurs en série sont essentiellement des femmes. Il y a aussi une frange minoritaire de femmes qui sont dangereusement fascinées par les tueurs en série, qui vont effectuer des demandes en mariage comme pour Patrice Alègre, Guy Georges ou Francis Heaulme".

Pour Stéphane Bourgoin, l'intérêt pour les faits divers a toujours existé. Les tueurs en série sont les loups-garous des comtes et légendes d'autrefois. Copier

Les tueurs en série n'ont aucun tabou, aucun remord

Cela fait plus de 40 ans que Stéphane Bourgoin suit, enquête et traque les tueurs en série. Lui aussi a été victime d'un serial killer. " A la fin des années 70, ma compagne a été violée et assassinée aux Etats-Unis et en 1978, on a découvert que c'était quelqu'un qui avait assassiné une douzaine d'autres jeunes femmes"; A l'époque rappelle l'écrivain, "il n' y avait absolument rien, aucune étude, aucun ouvrage sur ces tueurs multirécidivistes". Le terme serial killer n'existe pas encore. Stéphane Bourgoin se lie d'amitié avec un des policiers américains qui le tient au courant des avancées de l'enquête. Grâce à ses contacts et pour comprendre les motivations des criminels, il rencontre des dizaines de tueurs en série aux Etats-Unis, jusque dans les couloirs de la mort, mais aussi en Europe et en France. " Les tueurs en série n'ont aucun tabou, aucun remord, aucune conscience. J'en ai interrogé 77 depuis 40 ans et le seul qui ait exprimé des remords, c'est Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee". Et encore. " Son seul remord par rapport aux crimes qu'il avait commis, c'est d'avoir gâché sa propre existence. Pour les serial killers, les victimes sont des choses, dépersonnalisées. Il n'y a qu'eux et eux seuls qui les intéressent".

Les tueurs en série n'ont aucun remord ni aucun tabou. Leurs victimes sont dépersonnalisées, ce sont des choses Copier

On peut multiplier par deux le nombre de victimes de Michel Fourniret

Régulièrement invité sur les plateaux télé ou dans des émissions spécialisées, Stéphane Bourgoin a aussi collaboré avec la gendarmerie, l'administration pénitentiaire ou la police judiciaire. Il a aussi écrit une quarantaine de livres. Le dernier est consacré à Michel Fourniret surnommé " l'ogre des Ardennes". Le tueur a été condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour sept assassinats, viols et enlèvements. Mais selon Stéphane Bourgoin, il y a d'autres victimes." Je pense qu'on peut aisément multiplier par deux le nombre de ses victimes puisqu'il a une période blanche de dix ans où il parait impossible qu'il n'ait pas tué. Pour Estelle Mouzin, je clame haut et fort depuis une quinzaine d'année que c'est lui le responsable. on m'a traité d'illuminé pendant des années mais maintenant on se rend compte que mon hypothèse est la plus valable en la matière".

Selon Stéphane Bourgoin, Michel Fourniret, l'orge des Ardennes, a fait deux fois plus de victimes qu'il ne le prétend Copier

Stéphane Bourgoin donne une conférence ce soir au Mega CGR de Saint Saturnin. C'est complet. Vous pouvez en revanche le rencontrer lors d'une séance de dédicaces programmée vers 18H/18H30. Ici les autres dates de sa tournée