Crimes à Montluçon : un des présumés tueurs remis en liberté

Montluçon, France

Un des auteurs présumés de plusieurs meurtres à Montluçon a été remis en liberté. Selon les informations du journal La Montagne, un juge d'instruction du pôle criminel de Cusset a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire le 29 mars dernier. Après un avis favorable rendu par les médecins, l'homme est donc sorti libre du centre pénitentiaire de La Talaudière, où il était incarcéré.

Mineur au moment des faits, son délai de détention était atteint

Pourquoi une telle disposition ? Il se trouve qu'au moment des faits, le jeune homme était mineur. Or, une personne mineure ne peut pas rester en détention plus de deux ans, selon la loi. Comme le délai a été atteint le 29 mars dernier, il a donc pu sortir de prison. Le procureur de la République de Cusset indique que l'homme est soumis à un contrôle très strict. « Il est placé sous bracelet électronique, doit pointer trois fois par jour à Clermont-Ferrand et a des obligations de soins » a-t-il déclaré à nos confrères. Il devra également se présenter une fois par mois auprès du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Clermont-Ferrand. Le non-respect de ces règles entraînera une nouvelle incarcération.

Bientôt renvoyé devant la cour d'assises

Le jeune homme devrait bientôt être renvoyé devant la cour d'assises. Le co-auteur présumé des meurtres est, lui, toujours en détention. Pour rappel, ils sont soupçonnés de trois meurtres et de viol avec séquestration en réunion. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2017, la police avait découvert les corps des époux Degl’Innocenti dans un appartement dans le quartier de Ville-Gozet à Montluçon. En parallèle, le corps d'une retraitée de 74 ans avait été retrouvé dix jours plus tard. Quant au viol, il avait eu lieu le 11 mars dans un appartement du boulevard de Courtais. Les affaires étaient liées selon le parquet de Cusset.