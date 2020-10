Crimes "barbares" de Montluçon : les deux accusés condamnés en appel aux peines maximales

Les deux jeunes accusés étaient jugés par la cour d'appel de Riom pour un triple meurtre assorti d'actes de barbarie et pour un viol. Un an après leur premier procès, ils ont écopé des mêmes peines en appel.

Le verdict pour les barbares de Montluçon a donc été rendu ce vendredi soir par la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme).

Les deux accusés mahorais, poursuivis pour les crimes perpétrés en mars 2017, ont écopé en appel à des peines maximales comme lors du premier procès il y a un an : la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le jeune majeur, et 30 ans de réclusion pour le second, mineur aux moments des faits.

Vers un 3ème procès...

Un verdict rendu après quatre jours d'audience devant la cour d'appel de Riom. Quatre jours durant lesquels les deux accusés n'ont pas vraiment apporté d'explications sur l'horreur de leurs actes devant les familles des victimes. Selon la partie civile, "seul le plus âgé des deux a semblé vouloir demander pardon et faire un pas vers les victimes, mais il n'y a pas eu grand-chose au final" commente, à l'issue de l'audience , Anne-Cécile Bloch, avocate de la famille de l'une des victimes.

Les condamnés devraient se pourvoir en cassation, le plus âgé des deux ayant déjà acté cette démarche. Une nouvelle épreuve de plus pour les familles des victimes...