Crimes et délits dans l'Yonne sur vingt ans : les vols sont en baisse, les chiffres des violences en hausse

La délinquance et la criminalité sont-elles en baisse ou en hausse dans l'Yonne ? France Bleu Auxerre vous donne des réponses. Nous sommes basés sur les faits enregistrés par la police et la gendarmerie depuis vingt ans. Cela dessine des tendances fortes dans notre département.

Yonne - France

Les chiffres seuls ne veulent rien dire. C'est vrai aussi dans le domaine de la sécurité. Les chiffres que nous publions ci-dessous se basent sur les faits enregistrés par les forces de l'ordre (police et gendarmerie). Quand il n'y a pas eu de plainte ou d'enquête, alors les faits n'ont pas été comptabilisés.

Cas de crimes et délits de janvier à septembre dans l’Yonne depuis vingt ans

Voici une synthèse de l'évolution des crimes et délits, par catégories, dans l'Yonne depuis 1999 © Radio France - Denis Souilla

Sur vingt ans, deux tendances fortes se dégagent : les vols, cambriolages et atteintes aux biens sont en baisse. Les chiffres concernant les violences, eux, sont en forte hausse.

Moins de vols et de cambriolages dans l'Yonne

20% de vols et de cambriolages en moins dans l'Yonne par rapport à 1999. La Préfecture estime que c'est le résultat de la vidéo-surveillance et la participation citoyenne. ou encore du recours aux traces ADN bien plus qu'il y a vingt ans. Face aux cambriolages, les forces de l'ordre sont également plus présentes dans certains lieux à des périodes précises. Et puis les commerces sont aujourd'hui mieux sécurisés et contiennent moins d'argent. Conséquences, les escroqueries et abus de confiance augmentent de 150%.

Les escroqueries, abus de confiance et falsifications en augmentation

Les vols et cambriolages diminuent mais les escroqueries augmentent. Comment l'expliquer ? Voici la réponse de Tristan Riquelme, directeur de cabinet du Préfet de l'Yonne.

On a un phénomène qui se développe sur internet, sur des sites ou par mail - Tristan Riquelme, directeur de cabinet du Préfet de l'Yonne Copier

Les chiffres des violences en forte hausse

Les forces de l'ordre ont enregistré trois fois plus d'atteintes aux personnes entre 1999 et 2019 : violences, agressions sexuelles ou chantages. L'Yonne en 2019 est-elle plus violente qu'en 1999 ? Voici la réponse d'Arnaud Laraize, procureur de la République de Sens.

"La société est plus violente mais les victimes portent plus souvent plainte" - Arnaud Laraize, procureur de la République de Sens Copier

Plus de consommation de cannabis et d'outrages aux forces de l'ordre

Enfin, deux autres tendances se dégagent sur vingt ans : la forte hausse des délits autour des stupéfiants qui illustrent la très forte hausse de la consommation, notamment de cannabis. Et les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique signe de la défiance de certains Icaunais envers l'autorité.