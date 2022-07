Crimes et témoignages - L'affaire Alexandre Junca, une enquête monstre pour un crime monstrueux

Avec "Crimes et témoignages", le podcast faits divers de France Bleu, découvrez "L'affaire Alexandre Junca". L'adolescent a 13 ans et demi lorsqu'il disparaît un soir de juin 2011 à Pau. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé découpé en morceaux près des berges d'une rivière de la ville.

Le 4 juin 2011, Alexandre Junca à treize ans et demi. Il est en week-end chez son père et il part, vers 23h, d'une soirée qu'il a passée avec ses copains. Mais il ne rentre jamais chez lui. "Alexandre, 14 ans, disparu à Pau depuis le 4 juin" : les affiches sont placardées en 4x3 dans les rues de Pau et des alentours. L'affaire Alexandre Junca bascule dans l'horreur le 26 juin. Ce jour-là, un SDF trouve, près des berges du Gave de Pau, un morceau de corps, une cuisse. Les analyses révèlent que le fémur appartient à l'adolescent et qu'il a été découpé post-mortem. Les policiers mènent plus d'un millier d'auditions, des centaines de perquisitions. Une vingtaine d'enquêteurs sont spécialement affectés à une "cellule Alexandre".

Pour le podcast "Crimes et témoignages", Marion Aquilina, de France Bleu Béarn Bigorre, a enquêté sur "L'affaire Alexandre Junca". Un podcast à écouter sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.