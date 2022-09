Crimes et témoignages - L’affaire Karine Schaaff, quand une adolescente de 16 ans disparaît au cœur de l’été

En juillet 2001, Karine, 16 ans, vient de recevoir un nouveau vélo pour ses bons résultats au bac de français. Elle décide de le prendre pour aller voir une copine. Elle emprunte un chemin près d'une zone artisanale en bordure de Bitche, le gros bourg de Moselle où elle habite. Et c'est là qu'elle disparaît. On retrouve son vélo cassé, abîmé sur le bas-côté de la route. Alors que ses parents s'angoissent, que les habitants sont mobilisés pour rechercher l'adolescente, les enquêteurs finissent par arrêter l'homme qui a renversé Karine. Il s'appelle Stéphane Krauth et c'est un jeune homme originaire de Bitche.

