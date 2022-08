Crimes et témoignages - Tragique incendie à Lannion : un fait divers qui n’avait rien de banal

Avec "Crimes et témoignages", le podcast fait divers de France Bleu, découvrez "Tragique incendie à Lannion". Dans la nuit du 5 au 6 mars 2012, un terrible incendie ravage un immeuble du centre ancien de Lannion. Quatre enfants et un adulte périssent dans les flammes.

A Lannion, petite ville bretonne non loin de la Côte de granit rose, les riverains de la venelle des Trois-avocats n'ont pas oublié cet incendie où quatre enfants et un adulte ont perdu la vie. Cette nuit-là, en mars 2012, le feu se déclare vers minuit et demi dans un immeuble du centre ancien de Lannion. On est dans une toute petite rue, difficile d'accès pour les pompiers. Les flammes atteignent plus de 20 mètres de haut. Des enfants âgés de un an à cinq ans sont piégés dans le brasier au dernier étage, dans leur chambre. Leur maman, elle, réussit à s'échapper in extremis avec son plus jeune bébé de sept mois. La piste accidentelle semblait d'abord l'hypothèse la plus plausible : les installations électriques sont anciennes et parfois défectueuses, d'autres incendies ont eu lieu dans le quartier les mois précédents. Mais la découverte d'une recharge de briquet Zippo va orienter les enquêteurs sur la piste criminelle.

Pour le podcast "Crimes et témoignages", Johan Moison, de France Bleu Armorique, vous propose d'écouter "Tragique incendie à Lannion". Un podcast à découvrir sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.