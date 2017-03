Crimes à Montluçon : les affaires seraient liées selon le parquet

Le parquet du TGI de Cusset a fait le point ce lundi matin sur les avancées des enquêtes concernant le viol, le double homicide et le meurtre de la retraitée à Montluçon. Les affaires seraient liées, quatre jeunes sont écroués, un est toujours recherché et le dernier est cours d'identification.

Le parquet de Cusset a présenté ce lundi matin les avancées de l’enquête concernant la série de crimes survenus à Montluçon ces dernières semaines. Les liens se confirment peu à peu entre les différentes affaires, le viol, le double homicide et le meurtre d'une retraitée dans la ville de l'Allier. Ce serait une même équipe composée de plusieurs individus qui seraient impliquée dans les faits, deux jeunes hommes avaient déjà été mis en examen ce mercredi. Les enquêteurs attendent maintenant l'analyse des éléments de preuve recueillis par la police scientifique et technique.

Quatre jeunes écroués, un autre recherché et un dernier en cours d'identification

Les enquêteurs pensent ce lundi qu'il y a eu deux auteurs et un complice dans l'affaire de viol en réunion et séquestration survenue le samedi 11 mars à Montluçon. Le complice et un des auteurs ont été mis en examen et écroués, ce dernier a reconnu avoir participé aux faits. Le second auteur est actuellement activement recherché par les forces de police.

Dans l'affaire du double homicide des époux Degl'Innocenti, le parquet du Cusset indique que six personnes y auraient pris part, un des auteurs, écroué pour le viol, a reconnu sa participation et a mis en cause quatre co-auteurs. Deux des auteurs présumés, dont un mineur, ont été placés en garde à vue vendredi dernier, puis mis en examen ce dimanche et écroués. L'un des autres auteurs présumés pourrait être le complice, actuellement détenu, des faits de viol en réunion et séquestration. Un autre pourrait être celui qui fait l'objet d'un mandat de recherches dans l'affaire de viol et le le dernier auteur présumé n'est pas encore identifié.

Une nouvelle information judiciaire ouverte

En ce qui concerne le meurtre de la retraitée survenu le 13 mars dernier, l'auteur présumé du double meurtre et du viol qui est incarcéré a reconnu sa présence sur les lieux et sa participation, il implique également celui qui est activement recherché. Le parquet de Cusset indique ouvrir ce lundi une information judiciaire contre X pour homicide volontaire précédant ou accompagnant un autre crime, actes de tortures et de barbarie au préjudice de personne vulnérable, tentative de viol sur personne vulnérable et vol (valeurs, bijoux) au préjudice d'une personne vulnérable en réunion et avec dégradation.