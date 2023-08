Cris, bagarres, vomi et urine : des riverains toujours remontés contre les discothèques du centre de Metz

Le collectif Poncelet interpelle une nouvelle fois les autorités messines et mosellanes : ce collectif, qui réunit une soixantaine de riverains de l'hypercentre de Metz, dénonce toujours les nuisances nocturnes lors des sorties de boîtes de nuit. Ils avaient trois dans leur ligne de mire : le Blanc & Noir a été fermé administrativement pour manquements de sécurité. Restent l'Endroit et le Guess, qui ont obligation de fermer à 4 heures du matin, depuis un arrêté municipal pris par le maire de Metz en mars dernier .

Mais rien ne change selon les riverains, qui ont enregistré plus de 370 vidéos de ces nuisances ces derniers mois.

Zone de non-droit

Rixes, brouhaha, femmes violentées... Alexandre Perlmutter, le président du collectif Poncelet, affirme même que le centre-ville devient une zone de non-droit : "Avant, ces violences se produisaient entre 5 heures et 7 heures du matin. Aujourd'hui, c'est entre 3h30 et 5 heures. Le problème s'est juste déplacé, et s'est même amplifié". Face à ce constat, les riverains réclament désormais la fermeture pure et simple de ces établissements.

L'adjoint au maire de Metz en charge de la sécurité, Hervé Niel, affirme au contraire que les mesures prises depuis un an ont porté leurs fruits : "On a mis immédiatement en place une présence fixe de policiers municipaux, au moins deux équipages, chaque nuit. Et grâce à l'arrêté municipal, nous avons une heure d'alcoolisation en moins dans les rues. On est passés d'une quarantaine à une quinzaine d'interventions par nuit".

Les riverains aimeraient que la police, quand elle se déplace, dresse davantage de procès-verbaux, notamment pour ivresse publique et manifeste. Mais ce serait contre-productif, pour Hervé Niel : "Cela nécessite de constater l'infraction, récupérer l'individu, le conduire à l'hôpital pour une prise de sang, et le ramener au commissariat pour dégrisement. Soit un équipage mobilisé deux à trois heures, alors qu'on aurait besoin de lui ailleurs".

L'arrêté municipal obligeant les deux boîtes de nuit incriminées à fermer à 4 heures du matin court jusqu'au 1er octobre prochain. Il parait peu probable qu'il ne soit pas reconduit. Pour des mesures plus contraignantes, seul le préfet en a le pouvoir.