Mont-de-Marsan, France

La tension n'est pas prête de retomber entre le Stade Montois basket et Côteaux du Luy. Le premier club affirme que l'un de ses joueurs aurait été victime "d'insultes racistes" et de "cris de singe", lors de sa rencontre contre le second club landais. C'était le 26 janvier à Horsarrieu, en plein match de Coupe des Landes.

Lettre ouverte sur Facebook

Ce soir-là, les Montois s'inclinent mais plus que la défaite, ce sont ces insultes, des "sale nègre" notamment qui fusent depuis les tribunes, qui les choquent. Cinq jour plus tard, sur leur page Facebook, ils se livrent et condamnent ouvertement ces comportements en rédigeant une lettre ouverte. "Nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas entendre. _Ces mots touchent des hommes, ces mots font mal, blessent, humilient_. Cela n'est pas/plus acceptable", écrit le staff et les joueurs qui signent tous cette lettre.

Lettre publiée sur Facebook par le Stade Montois basket pour dénoncer le racisme dont aurait été victime l'un de ses joueurs. - Capture d'écran facebook Stade Montois basket

Les commentaires se multiplient sous la publication, partagée plus de 1.000 fois. L'émoi est tel, que le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot réagit en personne via un communiqué, pour dénoncer "des propos inacceptables". Le comité des Landes de basket-ball saisit sa commission de discipline, chargée de mener l'enquête.

Colère du président de Côteaux du Luy

Resté silencieux jusqu'à présent, le président de Côteaux du Luy décide de répondre au Stade Montois basket et il n'est pas tendre. C'est surtout la forme et la manière de faire qui passe mal pour Thierry Cazaubieilh. _"Ce qu'on reproche aux dirigeants du Stade Montois c'est de ne pas nous avoir avertit le soir même [...] Nous, nous n'avons rien entendu."Le président poursuit : "J'étais personnellement avec le président Parage (Pierre Parage, président du Stade Montois basket) en réunion à Marmande, à la Ligue Aquitaine, toute la journée de samedi. Jamais il ne m'a parlé de ces faits. Je trouve dommage de ne pas être averti immédiatement après ces incidents, si incidents, il y a eu."_

Thierry Cazaubieilh, président de Côteaux du Luy : " Ça a fait l'effet d'une bombe"' Copier

Pour Thierry Cazaubieilh, utiliser les réseaux sociaux pour dévoiler ce genre d'accusations n'était pas non plus, la bonne méthode : "ça a eu l'effet d'une bombe", avoue-t-il. Contacté par France Bleu Gascogne, Pierre Parage, le dirigeant du Stade Montois basket n'a toujours pas répondu à nos demandes d'interview.

Prochain match le 4 mars

Le président de Côteaux du Luy se dit prêt à entendre les conclusions de la commission de discipline et si les faits sont avérés, le club assumera. Reste à savoir si cette commission pourra rendre son avis avant le 4 mars, date à laquelle les deux clubs doivent à nouveau s'affronter, cette fois-ci en championnat de Nationale 3.