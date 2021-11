Crise des migrants : l’Europe promet des sanctions économiques contre la Biélorussie

Alors que la crise migratoire entre l’Europe et la Biélorussie monte d’un cran, l’Union européenne annonce ce dimanche par la voix de son commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, qu’elle va accroitre les sanction sà l’encontre du pays. Des sanctions économiques seront décidées ce lundi soir contre des entreprises. L'Europe accuse Lukatchenko d'instrumentaliser les migrants massés à la frontière entre son pays et la Pologne, porte de l'Europe.

Des milliers de migrants du Moyen-Orient campent à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Une situation encouragée par le président Loukatchenko, et soutenue par la Russie. Vladimir Poutine a rejeté samedi toute responsabilité

à lire aussi Crise des migrants : on vous explique le conflit "explosif" entre la Pologne et la Biélorussie

Des milliers de réfugiés à la frontière

Si le Bélarus parle de 2.000 personnes massées à la frontière, dont des femmes et enfants, Varsovie de sont côté évoque entre 3.000 et 4.000 migrants à la frontière. De nouvelles personnes arrivent chaque jour, alors que les températures sont de plus en plus basses.

La Pologne leur refuse l’entrée dans son pays, et donc en Europe. Elle accuse aussi la Biélorussie de les empêcher de quitter la zone. Les occidentaux accusent le président de Biélorussie d’avoir délibérément orchestré cette crise en encourageant les migrants à venir chez eux. Le régime est aussi soupçonné de les avoir acheminés jusqu’à la frontière, ce que dément Loukatchenko.

Des arrestations qui vont continuer

Les autorités polonaises tentent de contenir ce flux massif de migrants. La police a ainsi indiqué que des dizaines de migrants ont été arrêtés lors de leur passage de la frontière ce samedi 13 novembre par les gardes-frontière. Les autorités polonaises diffusent d’ailleurs des messages via des haut-parleurs pour indiquer qu’en aucune façon les migrants ne sont transférés vers l’Allemagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les ONG alertent et pointent une crise humanitaire en cours. Dans le plus grand camp, situé prés du village de Bruzgi, les autorités chiffrent les réfugiés à environ 2.000 personnes, dont des femmes et des enfants.

Depuis vendredi, 20 000 policiers et militaires polonais sont déployés le long de la frontière avec la Biélorussie afin d'empêcher tout passage de migrants.