Crise des migrants : ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Cédric Herrou

Cédric Herrou est de nouveau devant la justice après son arrestation en début de semaine. Mais cette fois-ci, une information judiciaire est ouverte.

Cédric Herrou est ce mercredi après-midi devant un juge d'instruction du parquet de Grasse. Il avait été interpellé lundi soir en gare de Cannes alors qu'il accompagnait plus de 150 demandeurs d'asile, des migrants. Le paysan de la Roya avait été placé en garde à vue puis cette dernière avait été prolongée. Ce mercredi, il est donc désormais devant un juge d''instruction qui a ouvert une information judiciaire pour: "aide à l’entrée et à la circulation irrégulière d’étrangers en France". On lui reproche également d'accueillir dans de mauvaises conditions chez lui des migrants.

Son avocat se félicite de l'ouverture de cette information judiciaire. "Un juge va enfin pouvoir se pencher sur les faits" explique Zia Ouloumi. "Cela va également nous permettre d'avoir accès au dossier et d'entendre ce que peut dire le Préfet des Alpes-Maritimes, le procureur de la république et le directeur de la police de l'air et des frontières." ajoute-t-il. Le juge d'instruction devra également décider s'il met Cédric Herrou en examen. Ensuite, ce dernier passera devant un juge des libertés et de la détention pour savoir s'il peut ressortir libre.