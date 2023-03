Crise du logement au Pays basque : la justice valide la mesure de compensation

MANIFESTATION À BAYONNE SAMEDI 20 NOVEMBRE : “VIVRE ET SE LOGER AU PAYS"

Une victoire pour l'agglomération Pays basque. Une défaite pour "l'union des loueurs de meublés de tourisme du Pays basque", sociétés immobilières ou particuliers impliqués dans la démarche. Les douze requêtes déposées ont été rejetées par le tribunal administratif de Pau dont la décision au fond a été rendue ce lundi 6 mars 2023. Les opposants à la mesure peuvent faire appel de cette décision.

Faire baisser les prix du logement

Face à l'augmentation croissante des locations de courte durée au détriment des logements à l'année et donc des difficultés pour beaucoup à se loger dans un contexte de hausse des prix, l'agglomération Pays basque a pris une décision à la fois politique et économique en mars 2022. La compensation consiste pour toute personne qui propose un logement à la location temporaire, l'obligation de louer à l'année un logement de même surface. Une contrainte pour faire baisser les prix.

La justice donne raison à l'agglomération

Les opposants se sont tournés vers la justice pour tenter de faire stopper la procédure. Les propriétaires ont gagné en juin 2022 lorsque le tribunal administratif a fait suspendre la mesure l'estimant trop contraignante. L'agglomération a contre-attaqué sur le même terrain juridique quelques semaines plus tard pour obtenir la fin de la suspension. Dernier acte en février dernier avec une audience sur le fond. Le tribunal a suivi les recommandations du rapporteur public en rejetant les requêtes. Le tribunal reconnaît qu'il y a bien une pénurie de logements au Pays basque et que les mesures proposées ne sont pas disproportionnées. La juridiction administrative estime qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété et que l'intérêt général de la mesure est reconnue.