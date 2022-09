En pleine crise énergétique, les factures municipales promettent d'exploser cet hiver. Pour tenter de limiter la hausse des prix sur son budget, la mairie de L'Houmeau (Charente-Maritime) baisse le thermostat de ses radiateurs et supprime une partie de ses décorations de Noël.

Crise énergétique : moins de chauffage et d'illuminations de Noël à L'Houmeau cet hiver

En pleine crise énergétique, pas facile pour nos maires de préparer l'hiver sereinement. Les factures promettent d'exploser : il faut donc trouver des solutions pour tenter de limiter la hausse des prix sur le budget des communes, à défaut de pouvoir faire des économies.

A L'Houmeau, en Charente-Maritime, la municipalité a saisi le sujet à bras le corps. Cette année, les illuminations de Noël se limiteront au centre-bourg. Côté chauffage, la commune va également baisser les radiateurs des bâtiments publics. La suite logique d'une politique de sobriété née il y a environ six ans dans ce territoire zéro carbone.

Noël ne doit pas être synonyme de gaspillage

Réduction de l'arrosage, des heures d'éclairage public, passage aux ampoules LED... Année après année, L'Houmeau se verdit. "Il faut poursuivre nos efforts, pousser le bouchon encore plus loin", estime Jean-Luc Algay, maire de la commune. A commencer par les illuminations de Noël. Hier, elles scintillaient aux quatre coin du bourg. Cette année, les ampoules colorées et autres décorations se limiteront au centre-ville : proche des café, des restaurants ou encore de la mairie.

Profession : contrôleur de radiateurs

"Nos anciens n'avaient pas besoin de tant d'abondance", justifie le maire, "on peut faire aussi bien, voire mieux, avec moins ! Le nécessaire, mais pas l'extravagance. La féérie de Noël ne doit pas être synonyme de gaspillage." La municipalité espère ainsi limiter l'impact de la hausse des prix de l'électricité sur sa facture. Cette mesure devrait permettre de la faire baisser de 6 000 euros, sur un budget global de 40 000 euros. Autre ressource que L'Houmeau entend surveiller de près : le chauffage.

Descendre le chauffage à 19°C. C'est la demande faite par le président du conseil d'administration d'Engie aux Français pour passer l'hiver sans difficulté. Le maire de L'Houmeau compte bien s'y plier. Dans les écoles, collèges, lycées et autres bâtiments publics de la commune, les radiateurs perdront tous 1 à 2 degrés cet hiver. "On doit tous s'y mettre, et nous, municipalité, devons montrer l'exemple à la collectivité", estime Jean-Luc Algay.

Ainsi, chaque matin à 8h, un agent de la municipalité sera chargé de contrôler chacune des installations de chauffage public du bourg. Dans les écoles maternelles, la température globale ne devra pas excéder les 20 degrés. Les élémentaires, eux, auront droit à 19 degrés en moyenne. Idem dans les locaux administratifs. Du côté des gymnases et autres salles sportives, on montera à 15 degrés maximum.