Cristal Union condamné pour un accident du travail mortel à la sucrerie de Corbeilles en Gâtinais

Cet accident à la sucrerie de Corbeilles en Gâtinais remonte au 23 octobre 2018, en soirée. La victime, un ouvrier de 59 ans, s'est retrouvé coincé sous la benne d'alimentation du four à chaux. Transporté à l'hôpital d'Amilly, il est décédé quelques jours après. Ce mercredi, le groupe Cristal Union, propriétaire du site, était convoqué devant la justice pour homicide involontaire et manquements à des règles de sécurité. Il a été condamné à 50.000 euros d'amende et l'obligation d'afficher ce jugement à l'entrée du site de Corbeilles.

6 morts depuis 2012 sur des sites de Cristal Union

Cristal Union est un géant européen sur le marché du sucre et gros employeur dans la région avec les sucreries de Pithiviers le Vieil, Corbeilles en Gâtinais et jusqu'à cette année encore, la sucrerie de Toury qui doit définitivement fermer ses portes à la fin du mois d'octobre. Malheureusement, "on entend souvent parler de vous pour des accidents du travail" déplore le procureur de Montargis, Loïc Abrial. Depuis 2012, 6 ouvriers sont morts sur des sites Cristal Union en France et " à chaque fois, l'Inspection du Travail a trouvé à redire". Sur les 6 cas, il y a notamment la mort d'un ouvrier à Noël dernier à la sucrerie de Pithiviers Le Vieil. L'enquête est encore en cours.

Des manquements aussi à la sucrerie de Corbeilles en Gâtinais

Pour l'accident de Corbeilles en Gâtinais, là aussi, des manquements à la sécurité ont été constatés par les inspecteurs du travail. Pour comprendre cela, il faut revenir sur les faits : la victime a été écrasée par la benne d'alimentation du four à chaux. Cette benne monte à 12 mètres de haut et l'ouvrier doit la stopper chaque soir pour nettoyer en dessous. Mais, ce 23 octobre 2018, pour des raisons encore inexpliquées, la benne a glissé et en moins 40 secondes, le salarié a été écrasé. A t-il voulu faire vite en passant les consignes de sécurité ? C'est ce que laisse entendre la direction. Mais, pour l'inspection du travail, le danger était là avec cette benne en mauvais état, la même depuis 1953. Et pour ce genre de manœuvre, l'ouvrier n'aurait pas dû être seul.

Un incident similaire un an auparavant

Mais, ce qui a surtout retenu l'attention des juges, c'est cet incident survenu un an auparavant. Un autre ouvrier avait été frôlé par la même benne. La direction avait alors promis de sécuriser l'installation. " C'était prévu, on avait commandé et même reçu les pièces" explique au tribunal un représentant du groupe. " Mais, cette année là en 2018, on a dû commencer la campagne betteravière plutôt tôt que d'habitude. On avait des problèmes sur le lavoir et on n'a pas fait les travaux comme prévu". L'avocat du groupe tente pourtant de convaincre que la sécurité, "c'est une priorité chez Cristal Union". Et il détaille : " il y a des contrôleurs sécurité sur chaque site, des visites régulières et le budget formation est au delà de ce que demande la loi." Cet accident mortel, ce décès, c'est dit-il " une défaite pour le groupe". Dans la salle d'audience quasiment vide du Tribunal, la veuve de l'ouvrier décédé retient ses larmes. Condamné à 50.000 euros d'amende, Cristal Union a 10 jours pour faire appel.