Cristal Union et Carrard Services condamnés à Reims, sept ans après la mort de deux cordistes dans un silo à sucre

Six mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, les responsables des sociétés Cristal Union et Carrard Services ont été condamnés pour homicide et blessures involontaires. En mars 2012, deux cordistes étaient morts ensevelis dans un silo à sucre à Bazancourt (Marne).

Reims, France

Le jugement a été rendu ce 1er mars, sept ans après le décès de deux cordistes ensevelis dans un silo à sucre à Bazancourt (Marne). Les sociétés Cristal Union et Carrard Services ont été condamnées à 100 000 euros d'amende et à un placement sous surveillance pendant deux ans. Le tribunal correctionnel de Reims a également demandé à ce que le jugement soit publié dans le quotidien Les Échos et l'hebdomadaire Le Moniteur, ainsi qu'au siège des deux entreprises.

Par ailleurs, les responsables de la coopérative Cristal Union et de la société de nettoyage Carrard Services, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende chacun. "C'est une bonne chose qu'ils soient reconnus coupables, parce que ça veut dire que Vincent et Arthur n'étaient pas responsables de l'accident qui leur est arrivé", réagit Eric Louis, porte-parole de l'association Cordistes en colère.

"Le placement sous surveillance est important", pour les Cordistes en colère.

L'accident avait eu lieu le 13 mars 2012. Vincent et Arthur étaient décédés ensevelis sous des tonnes de sucre après avoir chuté dans un silo qu'ils devaient nettoyer.

Lors de l'audience, le 11 janvier 2019, face aux 18 parties civiles, les deux entreprises s'étaient renvoyées la balle (lire le compte-rendu d'audience). L'avocat de Cristal Union balayant d'un revers de main les manquements à la sécurité relevés par l'inspection du travail sur le site et rejetant la faute sur le prestataire et les cordistes eux-mêmes, intérimaires.

De la condamnation, Eric Louis retient surtout la mise sous surveillance des deux entreprises : "C'est ça qui risque d'avoir un impact sur la sécurité des travailleurs et la mise en sécurité des chantiers et des installations. _On peut toujours condamner à tour de bras, mais si rien n'est fait sur les chantiers, on n'avance pas_. Donc c'est une pression sur ces entreprises pour faire un effort", explique le porte-parole de l'association Cordistes en colère.