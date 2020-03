Cristallerie Baccarat : la production totalement arrêtée

La direction de la Cristallerie Baccarat l'a annoncé aux salariés ce lundi 16 mars : la production est à l'arrêt complet jusqu'au 26 avril. La quasi totalité des 520 employés sont donc au chômage technique, du jamais-vu dans l'histoire de l'usine.

Du jamais-vu

Seules des équipes de maintenance et de fusion restent mobilisés pour alimenter les fours, selon les syndicats. "Vis-à-vis des risques encourus, la direction a pris la bonne décision ce matin, réagit Eric Rogue le secrétaire du CCE et porte-parole de intersyndicale. Il faut qu'on soit en phase avec ce qu'il se passe en France."

"C’est un arrêt du site total, c’est ça qui est inédit, nous avions eu du chômage partiel en 2008-2009, pendant la crise, mais seulement deux jours par semaine pendant 6 mois. Là, c’est la totalité du site qui est arrêtée".

Des fours qui restent alimentés

Et le responsable syndical CGT de Baccarat de poursuivre : "Seuls quelques salariés de maintenance et de l’équipe de fusion seront maintenus sur le site pour alimenter les fours en coulée continue : c'est du cristal en fusion, on ne peut pas se permettre de les arrêter parce que sinon le four meurt, les briques réfractaires se solidifient. On ne peut plus démarrer un four qui n'a plus été alimenté, ce sont des fours qui coûtent entre 3 et 4 millions d'euros, c’est de l’industrie lourde."

Une réunion du conseil social et économique se tiendra mardi à Baccarat à 14h pour évoquer les modalités d'indemnisation du chômage technique des salariés.