Critérium du Dauphiné 2021 : pas de blocage par les salariés de l'usine FerroPem en Savoie

Une centaine de salariés de l'usine FerroPem en Savoie à La Léchère s'amassent sur un rond-point au départ de la dernière étape du Critérium du Dauphiné ce dimanche. Normalement, c'est sur la route que les manifestants auraient dû être. Pour faire parler d'eux et de leur usine, dont la fermeture a été annoncée fin mars, les salariés envisageaient de bloquer le Critérium. Finalement, après discussion avec la direction de la course, la centaine de manifestants a préféré rester sur le bord de la route et profiter de l'exposition médiatique de l’événement.

Les laisser faire passer leur message, c'est humain, tout simplement." - Bernard Thévenet, directeur de l'organisation du Critérium du Dauphiné

Mustapha Haddou, secrétaire du comité central de l'entreprise FerroPem, qui est en charge des négociations : "On a trouvé une solution plus pacifique. La direction de la course nous laisse défiler et être présents sur le départ." Devant leur usine, juste avant le départ, Bernard Thévenet, directeur de l'organisation du Critérium est venu témoigner son soutien aux salariés de FerroPem : "Le Critérium c'est une fête et on ne peut pas passer comme ça, le cœur en fête, quand des gens vont perdre leur travail. On ne va pas reprendre l'usine, mais on peut faire connaître la détresse et le désarroi de ces gens-là. Ils le méritent"

Fin mars, le groupe Ferroglobe a annoncé la suppression de 360 postes en Savoie et en Isère. © Radio France - Paul Tilliez

Une discussion fructueuse pour ne pas perturber le bon déroulement de l'événement, en revanche Moustapha prévient : "Il nous faut une contrepartie médiatique, si elle n'y est pas on ne s'interdit pas de mener une action sur le Tour de France. [...] Si le gouvernement n'apporte pas de réponse, nous serons contraints de mener des actions plus dures et ça passe par le blocage du Tour." La Grande Boucle doit effectivement traverser la Savoie et la Haute-Savoie les 3 et 4 juillet prochain.

Où en sont les négociations ?

Samedi, le groupe Ferroglobe, qui détient Ferropem a annoncé la suspension des réunions. Pour Ralph Blindauer, avocat du comité central de l'entreprise Ferropem, le message est clair : "Le projet est mort. La direction cherche une porte de sortie honorable. Je pense que nous ne sommes pas loin du redressement judiciaire et ça, ça peut être une opportunité. Je sais qu'il y a des gens intéressés par l'entreprise. Jusqu'à présent, le groupe refusait de vendre. En redressement judiciaire, on leur demandera simplement leur avis, et c'est le tribunal qui décidera à qui on vend l'entreprise."

221 emplois sont menacés sur le site de Château-Feuillet en Savoie © Radio France - Paul Tilliez